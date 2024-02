Známy herec lieta v problémoch: Chytili ho s drogami... Za všetko môže úloha v slávnom seriáli!

Paul Anderson (Zdroj: British Broadcasting Corporation (BBC))

Paul Anderson si počas svojej kariéry zahral vo viacerých známych počinoch, ako sú napríklad filmy Legendy zločinu či Revenant Zmŕtvychvstanie. Najviac fanúšikov si však získal vďaka pôsobeniu v seriáli Peaky Blinders, kde si zahral postavu Arthura Shelbyho, ktorý mal okrem iného problém aj s návykovými látkami.

Cillian Murphy, Paul Anderson (Zdroj: British Broadcasting Corporation (BBC))

Práve táto rola mohla za to, že pri mal pri sebe počas vianočných sviatkov drogy. Na súde, ktorý sa konal minulý týždeň, to povedal jeho právnik, ktorý súdu tvrdil, že chcel týmto spôsobom potešiť fanúšikov, ktorí ho poznajú vďaka spomínanému seriálu.

„Bohužiaľ sa nachádza v nešťastnej pozícii a mal mať silu povedať nie. Môjho klienta môžete poznať zo známeho seriálu. Často ho spoznávajú a robí všetko preto, aby potešil fanúšikov tým, že sa z neho stáva známa postava. Počas dňa ho spoznali a on sa snažil pre ľudí zahrať to, čo robí v seriáli. Preto sa často stáva, že mu ľudia dávajú drogy," povedal jeho právnik podľa Daily Mail, pričom priznal, že drogy skutočne užil.

Táto skutočnosť by mohla ohroziť aj Andersonove pokračovanie v Peaky Blinders. Túto sériu by mal totiž zakončiť film, v ktorom by však predstaviteľ spomínaného Arthura nemusel po tomto incidente figurovať. To by však väčšinu fanúšikov poriadne naštvalo a tak majú tvorcovia nad čím premýšľať.