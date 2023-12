Umelecký svet zasiahla SMRŤ slávneho režiséra: Dojemné odkazy svetoznámych hercov!

(Zdroj: Getty Images)

David Leland sa počas svojej umeleckej kariéry venoval prevažne režírovaniu. Prvým veľkým úspechom bol film s názvom Wish You Were Here. Okrem neho sa medzi jeho najznámejšie počiny radí seriál Band od Brothers, za ktorý získal cenu Emmy.

Počas včerajšieho dňa však The Sun informoval o jeho smrti, ktorá zaskočila jeho fanúšikov. Smutnú správu potvrdil aj jeho agent, podľa ktorého Leland zomrel obklopený svojou rodinou. S režisérom sa okamžite začalo lúčiť množstvo osobností.

„David má v mojom srdci veľké miesto. Obaja sme zo školy vyšli v rovnakom čase a v mladosti sme spolu často pracovali. Vždy bude dôležitou postavou môjho príbehu," povedal Pierce Brosnan.

S umelcom sa rozlúčil aj Liam Neeson. „Pracovať s ním bolo úžasné. Hercov mal veľmi rád a obdivoval ich. Mali sme spolu blízky vzťah. Miloval som jeho zlomyseľný zmysel pre humor. Navždy bude v mojom srdci. Ešte sa uvidíme," uviedol herec.