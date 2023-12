Hviezda komédie Moja tučná grécka svadba: Po roku ukázala frajera!

Nia Vardalos (Zdroj: Profimedia)

„Náš vzťah sa zmenil na priateľstvo, takže rozhodnutie ukončiť manželstvo bolo vzájomné a priateľské. Dúfame, že pri informovaní o tejto správe, na ktorú sa čoskoro zabudne, prevládne slušnosť. Ďakujeme za rešpektovanie nášho súkromia,“ uviedla herečka s manželom v roku 2018. Dvojica si zbohom povedala po 26 rokoch manželstva.

A aktuálne, po piatich rokoch, priniesla do spoločnosti nového priateľa. Jeho identitu tajila rok. „Stretli sme sa v noci za splnu vo vonkajšej reštaurácii v Grécku. Je to akoby som napísala film a potom doň vstúpila,“ povedala v roku 2022 pre People. Herečkinou novou láskou je Spiros Katsagans, ktorý žije v Aténach a dvojica sa spoznala po natáčaní Mojej tučnej gréckej svadby 3.

Dvojica sa spoločne objavila už 3. decembra na galavečere Academy Museum of Motion Pictures v Los Angeles, no vtedy spôsobili skôr ako kamaráti. Vo štvrtok však bok po boku prišli aj na The Hollywood Reporter's Women In Entertainment Gala v Beverly Hills, a tak už bolo každému jasné, že dvojica tvorí pár. Pozrite, ako im to spolu pristane!

