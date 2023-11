Manželstvo slávneho herca v troskách: ROZVOD po 26-tich rokoch!

Eric McCormack sa vďaka svojmu hereckému talentu zviditeľnil vo viacerých počinoch. Objavili sa napríklad vo filmoch The Lost World či The Man Who Wouldn't Die. Najväčšia rola však prišla v sitkome Will & Grace, kde si zahral jednu z hlavných postáv.

Erick McCormack (Zdroj: SITA)

V 90-tych rokoch navyše spoznal aj svoju súčasnú manželku Janet. Svoj vzťah potvrdili v roku 1995 a o 2 roky neskôr si povedali svoje áno. Počas ich manželstva sa im narodil ich jediný syn Finnigan, ktorý má momentálne 21 rokov.

Počas minulého týždňa však ich fanúšikov šokovala správa o tom, že Janet podala žiadosť o rozvod. Podľa dokumentov, ktoré získal magazín TMZ, uviedla ako dôvod rozpadu ich manželstva neprekonateľné rozdiely. Žiadne ďalšie detaily však nie sú známe a tak je koniec ich manželstva zahalený rúškom tajomstva.

Erick McCormack s manželkou Janet (Zdroj: SITA)