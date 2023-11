Herecký svet opäť v smútku: Zomrela hviezda (†86) seriálov JAG a Ally McBealová!

(Zdroj: Getty Images)

Hollywoodskeho herca Petra Whitea Slováci môžu poznať zo spomínaných seriálov Akty X, JAG či Ally McBealová. Vo svete ho však najviac preslávila úloha v seriáli All My Children. A práve kolegyňa z tohto seriálu, Kathleeen Noone odhalila, že herec už nie je medzi nami.

Podľa jej slov zomrel vo svojom dome v Los Angeles a príčinou jeho skonu bol melanom, čo je jedna z foriem rakoviny kože. Informáciu ako prvý priniesol portál soaphub.com. Hercova smrť je o to smutnejšia, že zomrel úplne sám - nikdy nebol ženatý ani nemal deti. Špekulovalo sa o jeho homosexuelite, ktor úvšak nikdy nepotvrdil.

Česť jeho pamiatke!