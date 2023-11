SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela detská herecká hviezda… Našli ho v jeho izbe!

Evan Ellingson (Zdroj: Eric McCandless)

Informáciu priniesol portál TMZ. Ten uvádza, že 35-ročného herca našli v nedeľu mŕtveho v jeho izbe v zariadení pre triezvo žijúcich ľudí v Kalifornii. Evan mal v minulosti problémy s drogami, no bol na dobrej ceste a zdalo sa, že sa mu nad démonom podarilo zvíťaziť. O to väčším šokom to bolo pre jeho rodinu.

(Zdroj: Warner Bros)

Presné okolnosti jeho smrti nie sú známe, no cudzie zavinenie bolo predbežne vylúčené. Ellingson v minulosti pravidelne hviezdil na televíznych obrazovkách. Známy bol predovšetkým zo seriálov, ako CSI: Miami, kde stvárnil postavu Kyla Harmona, či z filmu Pre moju sestru, kde si zahral syna Cameron Diaz. Česť jeho pamiatke!

(Zdroj: CBS / Cliff Lipson)