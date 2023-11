Matthew Perry (†54) sa pred smrťou stretával s touto kráskou (25): Prezradila detaily!

Matthew Perry (Zdroj: profimedia.sk)

LOS ANGELES - Rozhodla sa, že nezostane ticho! Matthew Perry (†54) po rozchode so snúbenicou Molly Hurwitz, ku ktorému došlo pred dvoma rokmi, nemal po svojom boku oficiálnu partnerku. Avšak vo svojom okolí mal viacero pekných žien. Okrem asistentky to bola napríklad aj reportérka Athenna Crosby (25), ktorá s ním v deň pred jeho smrťou obedovala a spájalo ich priateľstvo.

Matthew Perry sa vo svojich posledných rozhovoroch netajil tým, že túži po láske a dokonca si vedel predstaviť aj to, že by sa stal otcom. Nebolo tajomstvom, že roky zvádzal boj so svojimi démonmi. Ako v súvislosti s tým viacerí jeho priatelia prezradili, momentálne sa cítil dobre a svoje závislosti mal pod kontrolou.

Osobou, s ktorou si Perry pred smrťou bol blízky, bola aj reportérka Athenna Crosby. V piatok ich spoločne ktosi nafotil na obede. Zábery sa po hercovej smrti objavili v médiách a viacerí sa pýtali, kto je tá neznáma a aký má so seriálovým Chandlerom vzťah. Svoju totožnosť po čase prezradila samotná Athenna, ktorú s ním zoznámili jeho priatelia a podľa jej slov bol ich vzťah kamarátsky.

V príbehoch na sociálnej sieti Instagram okrem iného napísala, že nehľadá slávu ani popularitu, ale chce uviesť veci na pravú mieru. V jej záujme je prezradiť, aký bol Matthewov duševný stav. Uviedla, že v deň ich stretnutia jej prišiel úplne normálny, pozitívny a úplne v poriadku. Vyjadrila sa tiež pre TMZ. „Mal veľmi dobrú náladu, bol šťastný a plný energie. O veciach, ktoré ho v živote čakajú, hovoril s nadšením. Bol na tom naozaj dobre,” uviedla a dodala, že bol triezvy a nepôsobil dojmom, že by ho niečo trápilo.