KRVAVÝ ÚTOK kvôli fotke: Ochrankár hviezd NAPADOL muža... Vystrašená Beckham s dcérou z miesta ušli!

David a Victoria Beckhamovci (Zdroj: SITA)

O incidente informoval portál Daily Mail, ktorý zverejnil aj video. V podniku práve futbalista Lionel Messi so spoluhráčmi a rodinou Davida Beckhama oslavovali víťazstvo Interu Miami, keď sa ochrankár pustil do jedného z návštevníkov reštaurácie. Ten vraj v podniku oslavoval narodeniny svojej dcéry a rodina si chcela spraviť spoločnú fotku.

Ochrankár však situáciu vyhodnotil tak, že muž tajne fotí Lionela Messiho s jeho manželou Antonelou. Hosťa preto vyhodil z reštaurácie a pred ňou ho vraj fyzicky napadol. Na záberoch vidno, ako má zakrvavenú a pomliaždenú tvár a tiež počuť nejakú ženu, ako hystericky kričí, že ide len o muža, ktorý v podniku oslavuje 21. narodeniny svojej dcéry.

„Skočil na nás, vykopol ma a bil päsťami do tváre. Len preto, že som sa snažil odfotiť so svojou ženou, nie s Beckhamom alebo Messim. Bola to čisto rodinná záležitosť,“ vyjadril sa napadnutý muž. Na záberoch tiež vidno Victoriu Beckham ako z podniku vystrašene uteká spolu so svojou 12-ročnou Harper k SUV, kde sa s dcérou lúči.

Victoria na druhý deň po incidente zverejnila na sociálnej sieti Instagram pár fotiek z večera, ku ktorým napísala: „Milujem Miami! Bolo veľa zábavy včera večer!“ napísala k záberom. Zdá sa teda, že ani krvavý incident rodinke a ich futbalovým priateľom večer v podniku neprekazil.