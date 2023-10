Šokujúce PRIZNANIE hviezdnej Adele: Bola ALKOHOLIČKA... Pitie jej chýba!

Adele (Zdroj: SITA)

LAS VEGAS - Speváčka Adele v posledných rokoch výrazne zmenila životný štýl. Začala pravidelne cvičiť, navyše od podlahy zmenila aj svoje stravovacie návyky. To sa, samozrejme, odzrkadlilo na jej postave. Jednej neresti sa však zbavila až nedávno. Priznala, že bola hraničná alkoholička. No pitie jej vraj chýba!

O svojom tajomstve, podľa The Guardian, prehovorila Adele počas svojej víkendovej šou v Las Vegas. Priznala, že alkohol nepije už tri a pol mesiaca. „Prestala som s pitím asi pred tri a pol mesiacmi. Vlastne som väčšinu svojich dvadsiatich rokov bola hraničná alkoholička,“ šokovala priznaním speváčka, ktorá to s pitím v minulosti naozaj preháňala.

No hoci aktuálne žije zdravým životným stýlom a nápojom s percentami sa vyhýba, alkohol jej vraj chýba. „Je to nuda,“ posťažovala sa Adele a dodala: „Moc mi to chýba. Vynechávam aj kofeín.“ V sále sa dokonca prihovorila jednému z jej fanúšikov, ktorý si práve vychutnával pohárik alkoholu. „Uži si svoju whiskey. Vážne, vážne ti ju závidím,“ netajila.

Je pravda, že varovný prst v súvislosti s Adele a jej vzťahom k alkoholu sa dvíhal už aj počas covidu. Sama priznala, že počas lockdownu vypila len počas obeda 4 fľaše vína.

