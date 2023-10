Ďurovčík ohlásil KONIEC: Posledná šanca... Rozlúčkové turné najúspešnejšej šou The Duchon's!

(Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Tak toto bude obrovská škoda. Už je to nejaký ten rok, odkedy pod spod réžie Jána Ďurovčíka vyšlo predstavenie The Duchon's. Ide o jedinečný hudobno-dramatický projekt, ktorý vzdal hold zosnulej ikone, legendárnemu spevákovi Karolovi Duchoňovi. No a teraz...

Karol Duchoň patrí medzi naše najväčšie hudobné legendy, čo je dôvodom, prečo sa Ján Ďurovčík pred niekoľkými rokmi rozhodol vzdať tejto ikone a jeho hitom poctu prostredníctvom šou Duchon's, ktorá pravidelne vypredávala sály po celom Slovensku.

Koncert Duchons

(Zdroj: Jan Zemiar)

Jedinečný projekt aktuálne opäť vyráža na turné. No a bude výnimočnejšie ako kedykoľvek predtým. V novembri a decembri ho totiž diváci zažijú poslednýkrát a na dosky sa už viac nevráti. Túto špeciálnu udalosť si budú môcť počas novembra a decembra vychutnať fanúšikovia v Trenčíne, Trnave, Brezne, Nitre, Čadci, Poprade či Partizánskom, Ďurovčíkov ansábel však zavíta aj do ďalších miest ako Košice, Martin či Bratislava.

Lístky na POSLEDNÉ turné The Duchon's si môžete zakúpiť TU prostredníctvom siete Predpredaj.sk

Mám ťa rád, Čardáš dvoch sŕdc či v Dolinách. Aj tieto legendárne piesne predvedú na javisku umelci ako Patrik Vyskočil, Lukáš Pišta, Michal Candrák, Lenka Machciníková, Barbora Ďurovčíková či Radka Šutláková. Samozrejme, chýbať nebudú ani dynamické choreografie tanečníkov či humorné dialógy. No najmä - zaručené sú emócie a zimomriavky, pretože to, ako dokážu "Duchoňovci" na čele s Patrikom Vyskočilom interpretovať nesmrteľné hity slovenského velikána... To sa nedá opísať, to musíte zažiť!

(Zdroj: Jan Zemiar)

(Zdroj: Jan Zemiar)