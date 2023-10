Bleskový ROZCHOD: Vítazi Love Islandu išli od seba... Vydržali spolu len 2 mesiace!

Vítazi Love Islandu sa rozišli.

Dlho im láska nevydržala! Diváci reality šou Love Island si volia víťazov na základe toho, ktorému pár veria city najviac. Aktuálny ročník britskej verzie zoznamovacej šou vyhrala dvojica Sammy Root a Jess Harding. A to aj napriek tomu, že horúcimi favoritmi na výhru boli Whitney Adebaya a Lochan Nowacki.

Z projektu si víťazi odniesli rozprávkovú výhru 50 tisíc libier a jeden druhého... Dlho im však tento románik nevydržal. Už dva mesiace po finále sa začalo špekulovať, že dvojica viac netvorí pár. Najprv tomu nasvedčovali ich sociálne siete, na ktorých celý mesiac nepridávali žiadne spoločné zábery.

No a aktuálne tieto informácie potvrdil aj zdroj. „Jess a Sammy to ukončili,“ povedal zdroj MailOnline. „Od odchodu z vily sa veci zmenili a Jess si uveodmila, že sú na tom lepšie ako priatelia,“ dodal. Portál Mirror dvojicu v tejto veci oslovil, no nevyjadrili sa.

(Zdroj: Profimedia)