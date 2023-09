Blízki majú STRACH o novú ženu Kanyeho Westa: Je ako vo VÄZENÍ... Je to DESIVÉ!

Kanye West a Bianca Censori. (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - To, že nová žena Kanyeho Westa (46), Bianca Censori (28), je vernou kópiou jeho exmanželky Kim Kardashian (42), si všimol azda každý. No mladá architektka sa na svoju predchodkyňu podobá každým dňom viac a viac. Dôvodom má byť práve slávny raper, ktorý znej vraj vytvára Kim 2.0. To sa však nepozdáva jej kamarátom, ktorí sa o ňu začínajú báť. Vraj žije vo väzení!