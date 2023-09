Ďalšia talianska PROVOKÁCIA Kanye Westa a Biancy: On mal zahalenú tvár a ona… Ach jaj!

Kanye West a Bianca Censori (Zdroj: Profimedia)

FLORENCIA - Kanye West (46) a jeho "manželka" Bianca Censori (28) sa v posledných týždňov v Taliansku postarali o poriadny rozruch. Dôvodom boli odvážne outfity pani Westovej, aj škandalózna plavba na lodi, za ktorú dvojica dostala doživotný zákaz. No zdá sa, že dvojica je skrátka nepoučitelná. Provokujú totiž opäť... Ach jaj!

Pobyt Kanye Westa a Biancy Censori v Taliansku sa spája s neustálymi škandálmi. Dôvodom sú veľmi odvážne outfity raperovej "manželky"... No naposledy to bola škandalózna plavba po benátskom kanáli, za ktorý dvojica dostala doživotný zákaz. Talianska požičovňa viac milencom žiadnu loď nepožičia. Dokonca ich začala riešiť aj polícia.

No zdá sa, že párik svoje správanie prehodnotiť nemieni. Stále sú v Taliansku, aktuálne vo Florencii a stále vyvolávajú rozruch. Aktuálne ich paparazzi nafotili na ceste z hotela do obchodu a vyzeralo to, akoby mali zaľúbenci vážny problém pri obliekaní. Veď zatiaľ čo raper bol zahalený od hlavy po päty, jeho polovička zas vyzerala, že tričko, ktoré má Kanye na hlave, pôvodne patrilo jej.

Po uliciach totiž kráčala len v tenkej telovej podprsenke, spod ktorej jej všetko presvitalo. Nuž, takto si kontroverznú dvojicu Taliani neobľúbia!

(Zdroj: Profimedia)