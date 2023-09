Módny ÚLET krásnej modelky: ZABUDLA na nohavice? Prišla LEN vo svetríku!

Adwoa Aboah (Zdroj: Profimedia)

V klube George v Londýne sa včera konala afterpárty po módnej prehliadke Vogue World. V Londýne, podobne ako vo zvyšku sveta, sa totiž tento týždeň konal tradičný Fashion Week. Večierok si nenechalo ujsť mnoho známych osobností ako modelky Winnie Harlow, Emily Ratajkowski, Irina Shayk, Cara Delevingne, herec Leonardo DiCaprio či speváčka Rita Ora.

No najviac pozornosti určite upútala britská modelka Adwoa Aboah. Do spoločnosti totiž prišla v outfite, ktorý pôsobil, ako nedokončený. Akoby pri prípravách na večierok nestíhala a na jednu podstatnú časť svojho oblečenia zabudla. Na sebe mala totiž iba bordový svetrík so žltým kvetom... A dole? Nič. Žiadne nohavice, len nohavičky v rovnakej farbe. Veď pozrite sami!

(Zdroj: Profimedia)