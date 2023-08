Slávny pracháč (92) je kanec: Po nevydarených zásnubách zbalil vedkyňu!

Rupert Murdoch

Rupert Murdoch sa okrem podnikania a vplyvu v mediálnej oblasti preslávil aj vďaka svojmu divokému súkromnému životu. Počas svojho života bol až 4-krát ženatý a jeho posledné manželstvo s Jerry Hall skončilo len počas minulého roka.

Jerry Hall, Rupert Murdoch (Zdroj: SITA)

To mu však nebránilo v tom, aby sa krátko po rozvode zoznámil s jeho partnerkou. Ann Lesley Smith mu učarovala natoľko, že sa ju počas tohto roka rozhodol požiadať o ruku. Aj napriek tomu, že najskôr povedala áno, si to následne rozmyslela a zásnubný prsteň mu vrátila.

Po dvoch veľkých sklamaniach by si mnohí mysleli, že si dá so vzťahmi aspoň na krátky čas pokoj. Murdoch však všetkých prekvapil a podľa informácii magazínu Drudge Report sa po jeho boku objavuje vedkyňa Elena Zhukova. „Má energiu, akoby bol o polovicu mladší a vyzerá to tak, že je znova zamilovaný," povedal zdroj z jeho okolia.