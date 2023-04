KRUTÁ RANA pre slávneho pracháča (92): Snúbenica mu vrátila hriešne drahý prsteň... Nezvládla to!

LOS ANGELES - Svadba sa nekoná! Len nedávno sme vás na Topkách informovali o tom, že mediálny magnát mediálny magnát Rupert Murdoch (92) prežíva priaznivé obdobie a svoju 66-ročnú priateľku Ann Lesley Smith si plánuje zobrať za ženu. To je však už minulosťou. Ako vyšlo najavo, sympatická zubná hygienička začala trpieť úzkosťami a svadbu radšej odvolala.

„Je to pre nás ako dar od Boha,” tvrdili zhruba pred dvoma týždňami o svojich zásnubách Ann Lesley Smith a Rupert Murdoch, ktorí túto radostnú správu zverejnili na stránkach denníka The New York Post, ktorý pracháč okrem iného vlastní. Vidina jeho 5. svadby je však už zdá sa preč...

Podľa medializovaných informácií Ann Lesley Smith zásnuby zrušila. „Nezvládla byť na očiach verejnosti. Je veľmi plachá a hanblivá,” uviedol pre Daily Mail dobre informovaný zdroj. „Spoločne si sadli, porozprávali sa a zhodli sa na tom, že bude lepšie, keď sa rozídu. Ona nechce byť na očiach verejnosti a nie je v jeho moci to zmeniť,” dodal zdroj z ich okolia.