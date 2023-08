Beyoncé má SUPER SEXI bodyguarda: Na koncerte ju zatienil... Okamžite sa z neho stala HVIEZDA!

Beyoncé (Zdroj: SITA)

Beyoncé sa aktuálne nachádza na americkej časti svojej koncertnej šnúry Rennaissance World Tour. Práve odtiaľ pochádza video, ktoré v týchto dňoch obletelo internet rýchlosťou blesku. Zachytáva speváčku na pódiu... Tá však v tomto prípade - hoci bola hlavnou hviezdou "programu" - je nepodstatná. Pozornosť všetkých sa totiž upriamila na záhadného muža v popredí.

Išlo o jedného z jej bodyguardov. Prešedivelý dobre stavaný muž, ktorý sa staral o bezpečnosť popovej kráľovnej však ženy po celom svete zaujal natoľko, že už o pár hodín sa podarilo zistiť jeho identitu. Ako informuje JustJared.com, ide o 41-ročného Jamesa Plazu, ktorý okrem stráženia hudobnej divy, pracuje aj ako profesionálny tréner.

the security guard when the crowd hits mute 😍 pic.twitter.com/jXrkesKP5R — Anthony Dominic (@alloveranthony) August 7, 2023

Navyše, tak ako tomu napovedá aj jeho telo, venuje sa bodybuildingu a podarilo sa mu vyhrať aj niekoľko fitness a bodybuildingových súťaží. A vďaka jedinému videu sa z neho doslova z večera do rána stala aj hviezda sociálnych sietí. No on sám o pozornosť zjavne nestojí. Po tom, čo mu na Instagrame húfne začali pribúdať sledovatelia, on si svoj profil zamkol. Smola, dámy!