Slávna herečka mala menopauzu ako 36-ročná: Na takúto INTÍMNU SPOVEĎ by mnohé nemali odvahu!

Naomi Watts (Zdroj: SITA)

Naomi Watts nedávno plnila stránky bulváru krásnou novinkou. A to, že sa nedávno v tajnosti vydala za svojho partnera Billyho Crudupa. Z blondínky bola krásna nevesta a širokánsky úsmev na tvári len prezrádza, že je momentálne ozaj veľmi šťastná.

V súčasnosti púta herečka opäť značnú pozornosť. Dôvodom je rozhovor, ktorý poskytla magazínu Hello! V ňom otvorene hovorí o tom, že mala len 36 rokov, keď si prešla menopauzou. „Prechádzať si tým v tak mladom veku nie je vôbec jednoduché. Zvlášť, keď o tom nebolo dostatok vhodných informácii,” povedala k tomu blondínka. „Zmeny nálad, návaly, nočné potenie a migrény... Mala som pocit, že sa mi to celé vymyká spod kontroly,” dodala.

Keď si touto cestou prešla, podľa jej slov to viedlo k tomu, že viac pochopila samú seba a nadobudla akúsi slobodu. Zároveň dodáva, že je naozaj veľká škoda, že v tom čase k tejto téme nemala dostatok informácii. Preto sa ona sama usiluje zvyšovať povedomie a upozorňuje na to, že menopauza nie je téma, ktorá by mala byť tabu. Súhlasíte s ňou?!

Naomi Watts v júli v Paríži (Zdroj: SITA/AP)