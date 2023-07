Herecký "PORNO" kolega Seleny Gomez: Na OnlyFans ukáže všetko, ale... TOTO jediné by nikdy nespravil!

Dan Benson sa do povedomia verejnosti dostal účinkovaním na obrazovkách televíznej stanice Disney Channel. Hviezdil v seriáli Kúzelníci z Waverly, kde stvárnil najlepšieho kamaráta brata Seleny Gomez, Zekeho Beakermana. A hoci ho v televízii už nevídať, pred kamerami a objektívmi je stále aktívny... Nie však v tvorbe pre tínedžerov.

Začiatkom roka vyšla bývalá detská hviezda na svetlo sveta s odhalením o svojej profesijnej zmene. Priviedla ho k tomu nehoda - na verejnosť totiž unikli jeho pikantné zábery a ktosi ich začal predávať. No po prvotnom šoku sa rozhodol situáciu využiť. „Namiesto toho, aby som tým ľuďom dovolil predávať moje súkromie, tak som to začal predávať sám,“ vysvetlil.

Aktuálne má na svojom OnlyFans účte bohatú základňu skalných fanúšikov, ktorí sú ochotní za jeho sexi zábery platiť nemalé peniaze. A on im na oplátku natočí a odfotí naozaj všetko... Má však jednu hranicu, ktorú nikdy neprekročí. „Nebudem mať sex s mužmi pred kamerou, hoci práve to je to, čo všetci chcú vidieť,“ povedal v rozhovore pre Page Six Dan.

A dôvod je prostý: „Nechcem sa obzrieť o 10 rokov späť a povedať si: Ok, zarobil som všetky tie peniaze, získal som vďaka tomu slávu, ale sakra, robil som všetky tie veci, kvôli ktorým som sa cítil nepríjemne.“ Zdá sa teda, že Benson má svoje zásady, ktorých sa drží... No a to, čo aktuálne pred kamerami a fotoaparátmi predvádza, je zjavne stále v rámci jeho vlastného presvedčenia.