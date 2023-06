Otec Justina Biebera zverejnil homofóbny status: Ľudia mu to dávajú VYŽRAŤ… PIJAVICA, ktorá vyciciava svojho syna!

LOS ANGELES - Za toto mu Justin určite nepoďakuje! Svetové celebrity bývajú pod drobnohľadom verejnosti. Tá sleduje nielen ich úspechy, ale aj pády. Aktuálne sa zahraničnými médiami šíri kauza, ktorá sa spája s menom Justina Biebera (29). No nevyrobil si ju on sám - na svedomí ju má jeho otec Jeremy (48). Zverejnil totiž homofóbny status... A ľudia mu to dávajú vyžrať!

Jún je mesiacom hrdosti LGBTQ komunity. V zahraničí je známy pod pojmom Pride Month a venovaný je oslavám lesieb, gayov, bisexuálov a trangender osôb. No zatiaľ čo mnohé verejne známe osobnosti zverejňujú podporu tejto komunite, otec Justina Biebera sa rozhodol vydať úplne inou cestou.

Na sociálnu sieť Twitter zavesil status s dúhovou vlajkou a sarkastickým popisom: „Nezabudni tento mesiac poďakovať "normálnemu" človeku za svoju existenciu.“ To mnohí pochopili ako homofóbny status, z ktorého vyplýva, že LGBTQ komunitu za normálnu nepovažuje. Dodal tiež, že ľudia "potrebujú oslavovať rodiny".

S tým by určite všetci súhlasili, keby to nezverejnil v kontexte aktuálne prebiehajúceho Pride Month. No pri tomto neskončil a v pondelok ešte dodal: „Vieme, vďaka čomu tu všetci sme! To, čo táto generácia oslavuje, je neuveriteľné!“ Status však odvtedy z jeho profilu zmizol. Dôvodom budú zrejme negatívne ohlasy, ktoré po tomto jeho profil doslova zaplavili.

„Nikto neďakuje skrachovaným protekčným oteckom, čau,“ znela jedna z nesúhlasných reakcií, ktorú komentujúci ešte doplnil: „Mali by ste sa veľmi rýchlo potichu stiahnúť.“ Ďalší si zobral do úst aj jeho syna Justina. „Nezabudni poďakovať svojmu synovi, pretože vďaka nemu ti ešte nevypli elektrinu!“ A verejnosť o Jeremym nemá zjavne vôbec dobrú mienku. „Neočakával som nič iné od dospelého muža, ktorý vyciciava svojho syna ako pijavica.“

Samotný Justin sa na tému LGBTQ komunity vyjadroval vždy diplomaticky, a tak svojmu otcovi za takúto kauzu určite vďačný nebude. Navyše dvojica mala po minulé roky pomerne búrlivý vzťah. Napriek tomu hviezda veľmi dobre vychádza so svojimi tromi súrodencami. Jazmyn, Jaxona a Baya má Jeremy Bieber so ženami Erin Wagner a Chelsey Rebelo.