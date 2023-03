Fanúšikovia šokovali Biebera: Vulgárne nadávali jeho žene a... Špekulácie o rozchode!

Hailey Bieber sa v posledných týždňoch neteší príliš veľkej obľube. Fanúšikovia si totiž myslia, že sa v poslednej dobe viackrát vysmievala Selene Gomez a len na jej profile na sociálnej sieti Instagram ju prestalo sledovať viac ako milión používateľov.

Galéria fotiek (2) Hailey Bieber

Zdroj: SITA

O tom, že ju majú poriadne v zuboch, sa presvedčil aj jej manžel Justin Bieber. Ten vytúpil na hudobnom festivale Rolling Loud, kde ho fanúšikovia privítali hlasným skandovaním „je*ať Hailey."

Spevák, ktorý počas minulého týždňa zrušil svoje tohtoročné turné, bol z tohto pokriku zjavne zaskočený a bolo vidieť, že nevie, ako na neho zareagovať. Fanúšikovia však okrem toho túto prominentnú dvojicu nepotešili ani tým, že vo veľkom začali špekulovať o rozpade ich vzťahu.

V podcaste The Kyle and Jackie O Show zhrnuli moderátori Kyle Sandilands a Jackie O všetky indície, kvôli ktorým sa o ich rozchode šepká. Okrem toho, že Justin nelajkoval posledné príspevky Hailey si všimli aj to, že umelec prestal nosiť obrúčku a navyše začal opäť sledovať Twitter spomínanej Seleny Gomez, s ktorou kedysi chodil. Či sú však tieto špekulácie pravdivé, je nateraz otázne.