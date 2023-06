Zakopali vojnovú sekeru? Fanúšikovia Sexu v meste sú vo vytržení... Náruživá Samantha je späť!

LOS ANGELES - Fanúšikovia legendárneho Sexu v meste sa dočkali veľkého prekvapenia. V druhej sérii seriálu And Just Like That... si totiž herečka Kim Cattrall (66) opäť zahrá svoju ikonickú postavu Samanthy. A to aj napriek tomu, že s ďalšou herečkou z tohto seriálu - Sarah Jessicou Parker (58), sú jej vzťahy na bode mrazu.

V roku 2021 boli z informácie o pokračovaní príbehu legendárneho seriálu všetci fanúšikovia vo vytržení. Počin And Just Like That... sa tak k divákom dostal 11 rokov po filme Sex v meste 2. Jedna z hlavných postáv však v prvej sérii chýbala.

Tou bola predstaviteľky Samanthy - herečka Kim Cattrall, ktorá od roku 2018 nevie prísť na meno svojej hereckej kolegyni Sarah Jessice Parker. Tá sa vyjadrila, že s Catrall natáčať nebude a jej návrat k obľúbenej postave tak bol nepravdepodobný.

Počas mája však bola oznámená druhá séria a podľa magazínu Variety sa fanúšikovia Samanthy predsa len dočkajú. Objaviť by sa však mala len v jednej scéne a počas natáčania sa nestretla ani s jednou z hlavných hrdiniek tejto série.

O tom, že sa objaví na natáčaní, dokonca netušil ani samotný štáb. „Jej meno nebolo uvedené na žiadnom zozname. Celý štáb bol v totálnom šoku. Všetci začali riešiť, ako jej postavu vložia do príbehu. V minulosti povedala, že to už nikdy neurobí, že sa nevráti," povedal zdroj pre magazín New York Post. Nuž, budeme si na to musieť počkať...