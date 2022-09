PRSIA NA ÚTEKU! Sexi modelka len zázrakom ustrážila bradavky

LOS ANGELES - Sexepílu má na rozdávanie! Americká modelka Lori Harvey (25) síce nepatrí medzi celebrity, ktoré by boli v médiách denne spomínané, avšak rozhodne vie, ako si zaručiť pozornosť. Pred pár dňami sa objavila na akcii, kde boli prítomní aj bulvárni fotografi, a tým sa veru postarala o zábavu.

Lori Harvey je nielen úspešnou modelkou, ale do povedomia verejnosti sa dostala aj vďaka milostným románikom. V minulosti randila napríklad so športovcom Lewisom Hamiltonom, raperom menom Future, či naposledy s hercom Michaelom B. Jordanom.

O obdivné pohľady mužov táto kráska rozhodne nemá núdzu. Sexepíl z nej srší nielen na profesionálnych fotografiách, či keď sa objaví na červenom koberci. Lori totiž dokáže byť provokatívna a zvodná aj počas všedného dňa.

Dokázala to nedávno, keď na uvedenie nových kozmetických produktov od Kylie Jenner prišla nahodená v nohaviciach so zvieracou potlačou a tope, pod ktorý si nedala podprsenku. Niet pochýb, že pri stretnutí jej do očí pozeral málokto.

Galéria fotiek (4) Lori Harvey

Zdroj: profimedia.sk