Slávny herec priznal závislosť na alkohole: Ľuďom s podobným problémom posiela SILNÝ ODKAZ!

Alexander Ludwig si získal pozornosť širokej verejnosti vďaka svojmu hereckému talentu. Objavil sa vo viacerých úspešných počinoch, ako sú napríklad filmy Hry o život či Útek na Horu čarodejníc. Väčšina fanúšikov si ho však spája hlavne so seriálom Vikingovia, kde si zahral jednu z hlavných postáv.

Galéria fotiek (2) Alexander Ludwig v seriáli Vikingovia

Zdroj: Metro-Goldwyn-Mayer

V súkromnom živote si však herec prešiel aj poriadne náročným obdobím. V minulosti totiž bojoval so závislosťou na alkohole, ktorá mala na jeho život veľký vplyv. Vo videu, ktoré zdieľal na svojom profile na sociálnej sieti Instagram však povedal, že už 5 rokov abstinuje. Ako tvrdí, keby neprestal, jeho život mohol skončiť úplne inak.

„Pripadá mi úplne šialené, že pred piatimi rokmi som bol úplne stratený, zmätený a vydesený z toho, kam sa môj život pohne. Jediné, čo som vedel, bolo, že mám problém, ktorý musím vyriešiť. Kvôli tejto chorobe som stratil veľa priateľov. Veľa ľudí to nezvládlo a netuším, prečo to boli oni a nie ja. Nechcem, aby bolo toto video nejaká gratulácia k tomu, čo som dosiahol. Je to pre ľudí, ktorí to potrebujú vidieť," povedal Ludwig

„Ak máte problémy, nebojte sa požiadať o pomoc. Verte mi, že máte nádej. Na konci tunela je svetlo. Je pre mňa zarážajúce, koľko sa toho v mojom živote zmenilo, odkedy som sa z toho dostal. Je úžasné, čo všetko sa môže stať, keď sa rozhodnete milovať samého seba a chcete každý deň rásť ako človek," doplnil herec.