TRPKÉ spomienky slávnej herečky: Nik sa o ňu nezaujímal... Drogovo závislá sestra spáchala samovraždu!

Slávnu herečku vychovávala jej stará mama a matka. Obe mali deti v skoršom veku, keď mali 17 rokov. O poriadne náročné chvíle sa všetkým postarala herečkina sestra, ktorá mala problém s drogami. Svoj život napokon ukončila, keď spáchala samovraždu. „Moja sestra mala veľa problémov a všetci boli z toho v strese. Všetka pozornosť sa sústredila na ňu. Takže, keď som nezmaturovala, ani si to nikto nevšimol,” prekvapila v rozhovore pre The Guardian herečka.

Vzdelanie si podľa vlastných slov neskôr dokončila. Jej kroky potom smerovali na Americkú akadémiu dramatického umenia, až napokon skončila na prestížnej škole The Julliard School v New Yorku.

Zdroj: SITA

Nie je to prvýkrát, čo Jessica prehovorila o svojom súkromí. Už v minulosti pre The Sunday Times uviedla: „Často o tom nehovorím, lebo hmm, nebolo to také, aké by ste očakávali. Myslím si, že keď ma ľudia vidia, tak očakávajú, že som mala iné zázemie. Chýbalo nám veľa vecí, často dokonca aj jedlo.”

Dnes žije Jessica úplne iný život. Avšak veľmi ju hnevá, že existujú ľudia, ktorí trpia nedostatkom, „Pretože pochádzam z takých pomerov, viem, aké to je. A celé ma to veľmi hnevá,” dodala herečka. Tá je dnes tam, kde je, vďaka ľuďom, ktorí jej podali pomocnú ruku. Jej vlastná rodina ju totiž v štúdiu umenia nemohla podporiť.