Princ Harry so šokujúcimi obvineniami nekončí: BITKA s Williamom a... Preboha, fakt ho s Kate nahovorili na toto?!

Harry v poslednej dobe absolvoval niekoľko rozhovorov, ktoré mali spoločnú jednu vec. Vo všetkých spomenul to, že by bol veľmi rád, keby sa dokázal so svojou rodinou uzmieriť a jeho otec a brat by boli znova súčasťou jeho života.

To však bude veľmi náročné. Na konci minulého roka mal totiž premiéru dokument Harry & Meghan, ktorý sa zameral na prepieraný odchod manželov do USA. Ten sa samozrejme nestretol s pochopením kráľovskej rodiny a sklamaný z neho bol hlavne princ William.

Ktovie, čo si však pomyslí, keď sa dozvie o obvineniach svojho brata, ktoré zazneli v jeho dlhoočakávanej knihe s názvom Spare. Tá sa síce dostane do oficiálneho predaja až o niekoľko dní, avšak britskému denníku Guardian sa podarilo dostať k niektorým úsekom tejto monografie už teraz.

Podľa ich informácii Harry obvinil svojho brata, že ho v roku 2019 fyzicky napadol po tom, ako sa dvojica hádala kvôli Meghan. „Nazval ju krutou a hrubou. Ja som mu povedal, že len opakuje veci, ktorá tvrdia britské média. Všetko sa stalo veľmi rýchlo. Chytil ma za golier a zhodil ma na zem. Spadol som na misku pre psa, ktorá sa pod mojím chrbtom rozbila na malé kúsky a tie sa mi zapichli do chrbta. Po chvíli som sa postavil na nohy a povedal som mu, nech vypadne," napísal Harry vo svojej knihe.

Podľa informácii, ktoré priniesol magazín Page Six, sa v knihe vyjadril aj k jednému z jeho najväčších škandálov. V roku 2005 totiž prišiel na halloweensku párty v kostýme nacistického vojaka. To spôsobilo obrovský rozruch nielen na britských ostrovoch, ale na celom svete. V knihe Harry opisuje, že vo výbere oblečenia mali prsty aj William a jeho manželka Kate. „Pred párty som sa rozhodoval, či si oblečiem uniformu pilota alebo nacistického vojaka. Zavolal som preto Williamovi a Kate, aby mi poradili. Obaja povedali, aby som som si obliekol nacistickú uniformu. Ešte pred párty ma v nej videli a obaja sa na tom smiali," uviedol Harry, ktorý tento incident opísal ako jednu z najväčších chýb svojho života.