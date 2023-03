Hviezdna speváčka pár dní po rozchode: Odkopla snúbenca a... Je TOTO jej NOVÝ MILENEC?!

PARÍŽ - Majú k sebe podozrivo blízko! Zdalo sa, že speváčka Avril Lavigne (38) je do rappera Mod Suna (35) bláznivo zamilovaná. Nedávno však vyšlo najavo, že namiesto toho, aby chystali svadbu, sa rozišli. Umelkyňa však doma neplače do vankúša. Práve naopak. Život si užíva plnými dúškami s novým mužom po svojom boku.

Bola to láska ako hrom! Avril Lavigne a Mod Sun pôsobili dojmom, že sa našli. Romantické zásnuby v Paríži to len potvrdzovali. Pred pár dňami však vyšlo najavo, že speváčka zásnuby zrušila a dvojica sa rozišla. Už vtedy sa špekulovalo, že za ich rozchodom by mal byť niekto tretí... A hoci tieto dohady zdroj z jej okolia poprel, zdá sa, že na klebetách bude predsa len niečo pravdivé.

Kým Mod Sun je momentálne na koncertnom turné a prostredníctvom sociálnych sietí priznáva, že ho rozchod zdrvil, jeho niekdajšia snúbenica si naplno užíva slobodu.

Aktuálne sa speváčka nachádza v Paríži, kde sa koná Fashion Week. Bulvárnym fotografom sa ju napríklad podarilo nafotiť cestou na párty, ktorú usporiadal herec Leonardo DiCaprio. Zaujímavé je, že na párty prišla jedným autom spolu s rapperom Tygom. Práve jeho meno sa skloňovalo v súvislosti s údajnou neverou. Avril sa totiž s expartnerom Kylie Jenner v poslednom čase viackrát stretla. Či sa dohady o ich romániku potvrdia, ukáže čas...

