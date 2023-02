Stáli pri nej všetci anjeli! Mama slávneho herca mala autonehodu... Hrozné, čím si prešla

LOS ANGELES - Vďaka Bohu, že žije! Aj takýmito slovami komentoval herec Dwayne 'The Rock' Johnson (50) hrozivú autonehodu, ktorej bola účastná jeho milovaná mama Ata (74). Fotku jej zdemolovaného auta zverejnil na sociálnej sieti Instagram, kde pridal aj poriadne emotívne slová.

Dwayne 'The Rock' Johnson už neraz dokázal, že nie je len horou svalov. Pod telom pevným ako skala sa totiž skrýva dobráčisko a citlivý muž so srdcom na správnom mieste. Jeho fanúšikovia, ktorých má na sociálnej sieti Instagram viac ako 361 miliónov to dobre vedia.

Svalnatý herec sa s priaznivcami ochotne delí aj o záležitosti zo svojho súkromia. V týchto dňoch sa fanúšikom zveril s tým, že jeho milovaná mama mala autonehodu. V statuse poďakoval záchranným zložkám a v podstate aj anjelom, ktorí na jeho matku dohliadli.

Pri tej príležitosti tiež prezradil, že jeho matka je veľmi silná žena, ktorá prekonala množstvo náročných skúšok. „Táto žena prežila rakovinu pľúc, ťažké manželstvo, čelnú zrážku s opitým vodičom a pokus o samovraždu,” uviedol herec, ktorý zároveň vyzval svojich priaznivcov, aby si rodičov vážili, ozývali sa im a objali ich pri každej príležitosti. Človek totiž nikdy nevie, či to nie je naposledy...