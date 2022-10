Hollywoodsky svalnáč sa v priamom prenose neubránil slzám: Otriasla ním smrť kolegovho 2-ročného syna!

LONDÝN - Neubránil sa slzám! Hollywoodskeho herca Dwaynea Johnsona (50) poznajú fanúšikovia ako drsného akčného hrdinu. Ani on však nedokázal ovládať svoje emócie počas rozhovoru na stanici BBC, kde sa po jeho boku objavil herec Rob Delaney (45). Ten mu verejne poďakoval za podporu, ktorú mu The Rock adresoval v čase, keď jeho syn Henry (†2) prehral svoj boj s rakovinou.

Dvojica spolupracovala na filme Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw, v ktorej sa okrem nich objavili aj Jason Statham či Idris Elba. Tento spin-off legendárnej filmovej série vyšiel v roku 2019. Rok predtým si však spomínaný Delaney prešiel niečím, čo nechce zažiť žiadny rodič.

Jeho syn totiž viac ako rok bojoval s nádorom na mozgu. Tento zápas však malý Henry prehral, na čo zareagoval aj samotný The Rock. Svojmu kolegovi vyjadril podporu prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Twitter.

Johnson vtedy napísal: „Zostaň silný priateľu. Posielam ti lásku a svetlo." To si Delaney zapamätal a ocenil to tento týždeň v programe televíznej stanice BBC s názvom The One Show, kde rozprával o svojich memoároch a zosnulom synovi.

„Potom, čo Henry zomrel, mi poslal krásny odkaz. Vôbec to nemusel robiť. Bolo to od neho veľmi milé a potešilo ma to," uviedol Delaney. Jeho slová dojali známeho svalnáča k slzám. „Mám doma 3 dcéry, ktoré majú 21, 6 a 4 roky. Ten príbeh otriasol celým naším domom," povedal slávny umelec a popritom si utieral slzy.