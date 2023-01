Slzy komorníka Lady Diany pred televíznymi kamerami: RAKOVINA... Bojím sa, že sa nedožijem Vianoc!

„Paul Burrell tu dnes bude, aby porozprával o životných zmenách, ktoré sa mu dejú. Prvýkrát sa podelí o správy týkajúce sa jeho zdravotných problémov v nádeji, že pomôže ostatným,” aj takýmito slovami uviedla moderátorka Lorraine Kelly svojho hosťa v rannej šou, ktorým bol niekdajší komorník princeznej Diany.

Galéria fotiek (4) Paul Burrell bol hosťom Lorraine Kelly.

Zdroj: itv

Ako Burrell priznal, lekári mu v lete diagnostikovali rakovinu prostaty. „Momentálne som na hormonálnej liečbe a to ma oberá o testosterón. Nerastie mi brada tak, ako by mala, som unavený, emocionálny a mám návaly tepla,” poznamenal. „Je to ako húsenková dráha emócií -raz som hore, inokedy dole... Neviem, čo bude ďalej,” dodal.

Pri spomienke na Vianoce sa Paul neubránil slzám. „Rozbaľoval som Vianočné darčeky a premýšľal som. Budem tu aj budúci rok?” priznal obavy Burrell, ktorý opísal aj moment, keď zdrvujuce správy oznámil svojim synom.

„Uvedomujem si, že sú tisíce mužov ako ja, ktorí nepociťujú žiadne symptóny a nevedia, že to majú. Muži celkovo príliš neobľubujú návštevy lekára, ale je to ozaj dôležité,” dodal Paul, ktorý zároveň vyzval divákov, aby dbali o svoje zdravie a nepodceňovali preventívne prehliadky.

Galéria fotiek (4) Paul Burrell

Zdroj: itv

Paul Burrell bol komorníkom Lady Diany od roku 1987, až do jej smrti v roku 1997. Neskôr sa objavoval v rôznych reality šou a televíznych programoch. Vydal aj viacero kníh, v ktorých hovoril práve o živote v službách princeznej Diany.