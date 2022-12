Známej kráske (36) diagnostikovali rakovinu: Napriek tomu si splnila veľký sen!

SYDNEY - Pred šiestimi týždňami sa austrálska modelka Lisa Seiffert (36) dozvedela správu, ktorá jej zmenila život. Diagnostikovali jej totiž rakovinu prsníka, kvôli čomu musela následne podstúpiť operáciu a rádioterapiu. Ani to jej však nezabránilo v tom, aby absolvovala jedny z najťažších športových pretekov na svete!

Lisa Seiffert sa v mladosti začala venovať modelingu. Ako 18-ročná sa dokonca objavila vo videoklipe Robbieho Williamsa s názvom Eternity. Následne mala so známou rockovou hviezdou aj chvíľu randiť.

V posledných rokoch sa však viac sústredila na to, aby kráčala v stopách svojho otca, ktorý sa venuje športovému jachtingu. Lisa sa v tomto športe našla a v lete dokonca absolvovala prvé preteky.

Pred šiestimi týždňami však do jej života vstúpila rakovina. Lisa podľa vlastných slov absolvovala operáciu a rádioterapiu. Chorobe sa však nepoddala a v uplynulých dňoch si dokonca splnila svoj veľký sen.

Zúčastnila sa totiž pretekov, ktoré sú považované za jedny z najťažších na svete - Sydney to Hobart Yacht Race. V rozhovore pre The Sydney Morning Herald kráska povedala, že má už liečbu za sebou a momentálne je zdravá. „Oficiálne som zdravá. Som pripravená čeliť výzvam viac, ako kedykoľvek predtým. Ak som dokázala poraziť rakovinu, tak som naozaj silná. Rovnako ma to spravilo aj lepším človekom, pretože si oveľa viac vážim maličkosti," povedala Seiffert.