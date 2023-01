Lekári prehliadli rakovinu: Vojak prišiel o polovicu penisu a môže aj zomrieť

LONDÝN - Gavin Brooks (44) bol u lekára trikrát – trikrát mu stanovili zlú diagnózu. Britský vojak a otec dvoch detí z Crewe trpí rakovinou penisu. Jeho lekári si to však uvedomili príliš neskoro. Brooks za to zaplatil polovicou svojej mužskej pýchy - možno čoskoro aj životom.

Štvrtina všetkých pacientov s rakovinou penisu (postihuje jedného zo 100 000 mužov v Európe) zomiera do piatich rokov od diagnózy. Pravdepodobnosť, že sa tak stane, sa zvyšuje, čím neskôr je nádor diagnostikovaný.

Lekári si mysleli, že otec má pohlavnú chorobu

Gavin Brooks si v lete 2021 všimol, že mu na penise niečo rastie. „Najlepší spôsob, ako to môžem opísať, je ako prstenec tkaniva alebo tvrdá koža v predkožke,“ povedal pre Daily Mail. „Koža, ktorá spája predkožku s penisom, sa roztrhla, začala krvácať a bolieť pri močení. Vedel som, že to nie je normálne a musel som ísť k lekárovi.“

Vojaka vyšetrili na vojenskej klinike. "Armádni lekári si mysleli, že je to bradavica, ale nevedel som, ako som ju dostal, pretože som 20 rokov ženatý a za ten čas som mal iba jedného sexuálneho partnera."

Štyri týždne po nesprávnej diagnóze sa Brooks vrátil k tomu istému lekárovi, ktorý si stále myslel, že rakovina je bradavica. Druhý lekár na tej istej klinike diagnostikoval plesňovú infekciu a rodinnému mužovi predpísal krém.

Keď ani to nepomohlo, Brooks išiel do ambulancie špecializujúcej sa na pohlavné choroby. Až tam mu v decembri 2021 po odbere kože určili správnu diagnózu.

Chirurgovia rozrezali penis na polovicu

Chirurgovia sa pokúsili vyoperovať rakovinu a zachrániť jeho pohlavné orgány. "Zdvihli mi penis, rozrezali ho na polovicu a odstránili kožné tkanivo z nohy, aby vytvorili hlavu penisu, ale tá je plochá s dierou."

Polovica Brooksovho pohlavného údu bola počas operácie odstránená, no chirurgovia ho o šibeničný humor neobrali: „Nazývam to môj Frankensteinov penis,“ hovorí Brit.

Ale operácia nedokázala zastaviť rakovinu. V apríli minulého roku sa rozšírila. Brooks podstúpil dve chemoterapie a operáciu lymfatických uzlín v slabinách – bez úspechu.

Nemeckí lekári by mali zachrániť Brooksa

Lekári varovali Brooksa, že mu môže zostávať len rok života. Brit si je istý, že nič z toho by sa nestalo, keby rakovinu okamžite rozpoznali: "Keby mi bola diagnostikovaná skôr, možno by som potrebovala iba obriezku a to by zabránilo zvyšku operácií a chemoterapii."

Teraz Gavin Brooks vkladá svoje nádeje do lekárov v Nemecku: "Dúfam, že dostanem liečbu v zahraničí, ktorá zmenší rakovinu a predĺži môj život, aby som mohol žiť čo najdlhšie."

Pretože muž má stále plány so synom Jorjem (10) a dcérou Camren (15). "Môj syn Jorje hovorí, že jedného dňa bude hrať na majstrovstvách sveta a ja by som tam chcel byť."

Jorje a Camren zbierajú dary na platforme GoFundMe, aby umožnili ich otcovi liečiť sa v Nemecku.