Bolestné PRIZNANIE známej krásky: Sexuálne ju zneužívali dvaja členovia rodiny... Och, mala len 3 roky, keď to začalo!

Amanza Smith sa preslávila v televíznej šou Selling Sunset, ktorá mapuje maklérsku spoločnosť The Oppenheim Group. Smith sa v tomto programe objavila v 2. sérii v roku 2020. Do povedomia ľudí sa však dostala aj predtým.

V roku 2010 si totiž za manžela zobrala hráča amerického futbalu Ralpha Browna, s ktorým má dve deti - dcéru Boah (12) a syna Brakera (10). Ich manželstvo však vydržalo iba 2 roky a momentálne sa po bývalom hráčovi prestížnej NFL zľahla zem. V roku 2019 náhle zmizol a Smith ho nevie vypátrať.

V aktuálnom rozhovore pre magazín Mr. Warbourton otvorila sympatická hviezdička svoju 13. komnatu a prehovorila o svojom veľkom trápení. V detstve ju totiž sexuálne zneužívali dvaja členovia jej rodiny. „Keď som mala 3 roky, bola som sexuálne zneužívaná niekým, kto mi bol veľmi blízky. Ale musela som predstierať, že sa to nedeje. Pokým mi Boh nedal moje dievčatko, tak som sa tvárila, že sa vlastne nič neudialo. Keď však mala dcéra 2 roky a čakala som môjho syna, predstavila som si, ako sa všetko, čo sa stalo mne, deje aj jej. To zmenilo všetko. Všetko zrazu dávalo zmysel,” uviedla Amanza. Tá mala v mladosti problém s drogami. „Myslela som si, že som zlyhala, nebola som motivovaná a cítila som sa iná ako moji kamaráti. To všetko bol následok toho, čo sa stalo," dodala.

Aj napriek tomu, že podľa jej slov trvalo zneužívanie až do jej 11 rokov, tak by nič z toho, čo sa jej stalo, nezmenila. „Verím tomu, že všetko sa deje z nejakého dôvodu. Nič by som nezmenila. Znova by som sa narodila a žila by som ten istý život plný traumy a zneužívania. Prežila by som to znova, lebo viem, že som dostatočne silná. Bola som vybratá, aby som si tým prešla a teraz môžem byť hlasom, ktorý pomôže ľuďom s rovnakým osudom," doplnila známa realitná maklérka.