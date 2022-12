Expriateľ J-Lo má OPÄŤ NOVÚ: Jednu fitnessku vymenil za druhú... Páni, to sú svaly!

Galéria fotiek (3) Alex Rodriguez a Jennifer Lopez sa rozišli v roku 2021.

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Speváčka Jennifer Lopez (53)a bývalý bejzbalový hráč Alex Rodriguez (47) tvorili pár od roku 2017. Po štyroch rokoch však prišiel koniec... No na radosť fanúšikov sa latinskoamerická diva dala po rokoch opäť dokopy s Benom Affleckom (50). No a bývalý športovec? Ten to strieda ako ponožky. Mladučkú fitnessku, s ktorou sa pýšil v lete, vymenila už ďalšia. A má azda ešte väčšie svaly, ako tá predchádzajúca!