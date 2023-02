Ben Affleck drží rodinu pokope: JLo vymenil za svoju EX… Išli spolu na výlet!

Je skôr výnimkou, keď bývalí partneri po rozchode či rozvode dokážu spolu normálne vychádzať. K tomuto malému percentu patrí napríklad Ben Affleck s exmanželkou, herečkou Jennifer Garner. Dvojica tvorila pár viac ako 13 rokov a má spolu 3 deti. No hoci sa ich láska v roku 2018 skončila, dodnes spolu dokážu normálne fungovať.

Ben Affleck a Jennifer Garner tvorili pekný pár.





Aktuálne ich fotografi dokonca nafotili na spoločnom výlete. Ako rodina si spolu so svojimi deťmi vyrazili na prechádzku do ulíc Los Angeles. Ben si vykračoval ruka v ruke so synom Samuelom a Jennifer zas viedla dcéru Violet. Pôsobili ako veľká šťastná rodina a akoby pred piatimi rokmi k žiadnemu rozchodu ani nedošlo.

Pravdou však je, že Affleck sa minulý rok vrátil k svojej dávnej expartnerke Jennifer Lopez, ktorú si veľmi rýchlo vzal aj za ženu. A ona sama ho v kontakte s Jennifer Garner podporuje. Benova bývalá a súčasná majú totiž veľmi dobrý vzťah a navzájom sa rešpektujú. Na Vianoce si dokonca vymenili aj darčeky. Nuž, táto rozvedená rodinka by iným mohla ísť príkladom, nemyslíte?