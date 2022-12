Samovražda známeho DJ-a (†40) otriasla svetom šoubiznisu: Prvé slová zdrvenej ženy!

Galéria fotiek (2) Stephen ‘Twitch’ Boss

LOS ANGELES - Počas minulého týždňa zasiahla svet šoubiznisu smutná správa. Známy DJ Stephen Boss (†40), ktorý sa preslávil aj účinkovaním v The Ellen DeGeneres Show, totiž spáchal samovraždu. Veľký šok to bol hlavne pre jeho rodinu. S manželkou vychovával tri deti a dokonca plánovali ďalšieho potomka. Mladá vdova aktuálne na sociálnych sieťach zverejnila odkaz, ktorý vháňa slzy do očí.