Známa kráska tvrdí, že starnutie je sexi: Keď mala 27. narodeniny... Preboha, vyvádzala ako šialená!

Julia Fox sa snažila byť k svojím fanúšikom vždy úprimná. Bývalá partnerka Kanyeho Westa to opäť potvrdila v sobotu večer, keď na profile na sociálnej sieti TikTok zverejnila niekoľko videí, kde sa vyjadrovala k otázke starnutia.

Zdroj: SITA

S tým, že pribúdajúce roky nezastaví, sa herečka s talianskymi koreňmi nevedela dlho vyrovnať. V jednom z príspevkov hovorila o tom, ako počas svojich 27. narodenín plakala a všetkým kamarátom, ktorí jej gratulovali, vynadala.

„Moje 27. narodeniny som preplakala len preto, že som vedela, že mám tesne pred 30-tkou. To je obraz toho, ako vážne to môžu ženy brať. V dnešnej dobe si každý myslí, že krása ženy sa vždy rovná tomu, aká je mladá. Počas oslavy tých narodenín som mojím priateľom zakázala zdieľať to na sociálnych sieťach, pretože som predstierala, že sa to nedeje. Kričala som na nich, keď mi priniesli narodeninovú tortu. A to je veľmi smutné. Harmony, moja najlepšia kamarátka tam bola tiež. Ale dnes už nie je medzi nami. Ona nedostane možnosť zostarnúť. Takže prečo odmietame to, že starnutie je krásne?" spýtala sa modelka.