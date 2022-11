Známy bubeník prišiel pri nehode o ruku: Úprimná spoveď... Nechcel som viac žiť!

Písal sa december 1984. Allen sa viezol vo svojom aute a chcel predbehnúť iné vozidlo. Vo vysokej rýchlosti však stratil kontrolu a zo svojho auta vyletel strešným oknom. Pritom sa mu však zasekla ruka o bezpečnostný pás. To spôsobilo okamžitú amputáciu.

Aj napriek tomu sa však presadil ako bubeník, s čím mu pomáha špeciálna elektronická súprava bicích. Dodnes je členom anglickej rockovej skupiny Def Leppard a rovanko vystupuje aj so svojou manželkou Lauren Monroe, ktorá je speváčkou.

Galéria fotiek (3) Rick Allen

Zdroj: Facebook

Ruku sa mu snažili lekári zachrániť. Po tom, ako mu ju prišili, mu ju však museli odstrániť kvôli infekcii. Po týchto skutočnostiach sa umelec cítil doslova na dne a priznal, že sa mu viac nechcelo žiť. So svojimi spomienkami sa najnovšie podelil v rozhovore pre magazín Page Six.

„Cítil som sa zničený nechcel som tu viac byť. Ale veľa mojich fanúšikov a priateľov mi začali posielať množstvo povzbudzujúcich odkazov a snažili sa mi pomôcť. Postupne som sa dostal do bodu, keď som vedel, že to zvládnem. Objavil som silu ľudského ducha a to je to, čo ma dostalo do bodu, v ktorom som dnes," povedal hudobník.