Koncert Johnnyho Deppa na Slovensku skončil FIASKOM: Kapela odhalila dôvod... CHYBA ORGANIZÁTOROV!

BANSKÁ BYSTRICA - Dnes večer sa mal v Banskej Bystrici uskutočniť koncert kapely Hollywood Vampires, ktorého súčasťou je aj Johnny Depp (60). V utorok mala kapela vystúpiť aj v Budapešti, no šou bola náhle zrušená. A hoci slovenskí organizátori ešte dnes ráno tvrdili, že koncert u nás určite prebehne, napokon bol aj ten zrušený. Dôvod je však šokujúci... Kapela sa vyjadrila, že za to môže chyba organizátora!

Keď sme dnes ráno komunikovali s organizátorom slovenského koncertu kapely Hollywood Vampires, ešte nás ubezpečoval, že sa koncert určite uskutoční. „Koncert na Slovensku sa dnes uskutoční. Traja členovia amerického manažmentu Johnnyho Deppa pri inšpekcii skonštatovali, že hranie bude vhodné a je zabezpečené a uskutoční sa. Na Slovensko prišli všetci technici, crew a manažment Hollywood Vampires minulú noc, hneď po zrušení koncertu v Budapešti,” povedal nám.

O to šokujúcejšia bola správa, ktorú promotér zverejnil len o pár hodín neskôr. „Po zrušení koncertu v Budapešti prichádza ďalšie. Je nám to ľúto, ale dnešný koncert Hollywood Vampires je definitívne zrušený. O spôsobe vrátenia vstupného vás budeme informovať,“ uviedla slovenská agentúra na sociálnej sieti Facebook. Dôvod náhlej zmeny však neuviedla.

Galéria fotiek () Zdroj: profimedia.sk

Za to samotná kapela nič netajila. Zatiaľ čo pri zrušenej šou v Budapešti uviedla: "nepredvídateľné okolnosti", v prípade slovenského koncertu bola konkrétnejšia. „Po dnešnom príchode na miesto konania na Slovensku, kde sa začalo pripravovať dnešné vystúpenie, rýchlo vyslo najavo, že výstavba objektu je neúplná, a preto nebezpečná pre kapelu aj širokú verejnosť. Celá kapela je veľmi rozrušená z tohto náhleho a nešťastného zvratu udalosti, no dúfame, že sa vrátime, keď to plány dovolia,“ zverejnila kapela Hollywood Vampires na sociálnych sieťach.

„Toto zrušenie nesúvisí s nedávnym zrušením v Budapešti a môžeme vás uistiť, že všetci členovia kapely sú v bezpečí a zdraví. Tešíme sa na vás v najbližších dňoch v Poľsku, Nemecku a USA,“ dodala kapela. Za fiasko, ktorým koncert v Banskej Bystrici skončil, sa kapele ospravedlňujú samotní fanúšikovia zo Slovenska. „Chcem sa ospravedlniť v menej Slovenska za hanbu, ktorú organizátori spôsobili. Úprimne dúfam, že viete, že sme vás chceli poriadne privítať na Slovensku a veľmi sme sa na vás tešili,“ napísala pod príspevkom istá Tamara.