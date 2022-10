Kennedyho vnuk (28) bojoval na Ukrajine: Tajil to aj pred najbližšími… Bol ochotný tam ZOMRIEŤ!

Conor Kennedy vďačí za pozornosť verejnosti už len preto, že sa narodil do slávnej rodiny Kennedyovcov. Je vnukom bývalého ministra spravodlivosti USA Roberta F. Kennedyho... A svojho času sa jeho meno spájalo aj so slávnou speváčkou Taylor Swift. No hoci 28-ročný mladík vyrastal so striebornou lyžičkou v ústach, rozhodne sa tvrdej práce nebojí.

Ako totiž prezradil na sociálnej sieti Instagram, len nedávno sa vrátil z boja na Ukrajine. Podľa jeho vlastných slov tam strávil dlhé mesiace v úplnom utajení. O jeho "misii" nevedel nikto, dokonca ani jeho najbližší. Nechcel, aby si oňho robili starosti. „Viem, že sa to dostane na verejnosť, a tak som chcel povedať svoju verziu ako prvú,“ zneli prvé slová pod fotkou z frontu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram C.K.

„Rovnako ako mnohými inými aj mňa hlboko zasiahla aktuálna situácia na Ukrajine. Chcel som pomôcť. Keď som sa dozvedel o ukrajinskej medzinárodnej légii, vedel som, že tam musím ísť. Hneď na druhý deň som vyrazil na ambasádu a narukoval,“ šokoval Kennedy. „Jedinému jednému človeku tu som prezradil, kde budem a jedinému jednému človeku tam som prezradil svoje pravé meno,“ pokračoval.

Čo bolo dôvodom jeho neplánovaného návratu domov, už nešpecifikoval. „Moji priatelia tam vedia, prečo som sa musel vrátiť.Viem, že mám veľké šťastie, že som sa vrátil živý, ale všetky riziká by som pokojne podstúpil znova,“ napísal Kennedy s tým, že boje na Ukrajine sú hrozné a ľudia, ktorých tam spoznal považuje za veľmi odvážnych.