TRPKÉ PRIZNANIE oscarovej herečky: Stratila som nad sebou kontrolu!

Skutočným prelomom pre túto oscarovú herečku bol počin Winter Bone, kde si zahrala jednu z hlavných postáv. Film mal premiéru v roku 2010 a o dva roky neskôr si ju do hlavnej úlohy vybrali tvorcovia filmovej série Hry o život, ktorá zožala veľký úspech aj na Slovensku.

Galéria fotiek (12) Jennier Lawrence počas Londýnskeho filmového festivalu

Zdroj: SITA

V roku 2013 sa potom objavila po boku Bradleyho Coopera vo filme Terapia láskou. Za svoju úlohu v tomto počine si vyslúžila svojho prvého Oscara. Úspešné pracovné obdobie však herečke veľa šťastia neprinieslo.

Ako informuje magazín Variety, počas víkendu sa zúčastnila londýnskeho filmového festivalu. V rozhovore s moderátorkou Francine Stock zaspomínala na obdobie, keď jej meno začalo byť každému známe. „Myslím, že som nad sebou stratila kontrolu. Medzi premiérou prvého dielu Hier o život a Oscarom som sa cítila ako nejaká komodita, o ktorej rozhoduje veľká skupina ľudí. Následujúce roky to vyzeralo podobne," uviedla Jennifer.

Ako ďalej dodala, v tomto období jej veľmi pomohol aj kolega Robert De Niro, ktorý si s ňou zahral v spomínanom filme Terapia láskou. „Pracovať s hercom ako je on, je veľmi stresujúce. Ale akonáhle ho spoznáte, tak to prejde. Povedal mi, aby som ho volala Bob a pomohol mi vysporiadať sa so stresom, ktorý som vtedy pociťovala," doplnila herečka.

Popri hereckej kariére začala kráska pracovať aj na rodinnom živote. Tento rok sa jej narodil prvorodený syn Cy, ktorého má so svojim manželom Cookom Maronneym. Jej hereckú kariéru to ale nezastavilo a objavila sa vo viacerých úspešných filmoch, ako sú napríklad Pasažieri alebo Špinavý trik. Najbližšie sa umelkyňa predstaví v dráme Causeway, ktorá bude mať premiéru na konci tohto mesiaca.