Na krásku z červeného koberca zabudnite: Aha, z oscarovej herečky je všedná mamina!

LOS ANGELES - Spoznali by ste ju?! Herečka Jennifer Lawrence (32) sa môže pochváliť tým, že patrí medzi tie hviezdy filmového plátna, ktoré získali sošku Oscara. To však nie je jediný triumf v jej živote. Je tiež hrdou maminou, ktorá sa mimo žiary reflektorov mení na šedú myšku.

Vždy, keď sa Jennifer Lawrence objaví v spoločnosti, je priam očarujúco krásna. Slávna herečka však nepatrí medzi ženy, ktoré musia byť tip-top za každých okolností. Dôkazom sú aj najnovšie zábery bulvárnych fotografov.

Tí slávnu blondínku nafotili v uplynulých dňoch, keď na ňu natrafili počas toho, ako si spoločne so synčekom menom Cy užívali spoločné chvíle. Otcom herečkinho dieťaťa je obchodník s umením Cooke Maroney, za ktorého sa vydala v roku 2019.

Na tvári slávnej umelkyne nechýbal úsmev a bolo vidno, že si spoločné chvíle na detskom ihrisku so svojím pokladom ozaj užíva. Pri pohľade na ňu oblečenú v pohodlnom outfite, nenalíčenú a s vlasmi len tak zopnutými do drdola by mnohí ani nepovedali, že ide o hereckú hviezdu.

Galéria fotiek (7) Jennifer Lawrence

Zdroj: profimedia.sk

Jennifer v nedávnom rozhovore otvorene priznala, že v minulosti už bola dvakrát tehotná. Raz, keď mala 20 rokov, neplánovane otehotnela. Spočiatku zvažovala potrat, ale ešte pred tým, než naň išla, spontánne potratila. Druhýkrát otehotnela počas nakrúcania komédie Don´t Look Up. Aj vtedy o dieťatko prišla.