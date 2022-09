Británia sa pripravuje na najhoršie: TOTO sa bude diať, keď kráľovná Alžbeta II. (96) zomrie!

Kráľovná Alžbeta II. v apríli oslávila 70. výročie svojho vládnutia, stala sa tak najdlhšie žijúcim a najdlhšie vládnucim britským panovníkom. Už niekoľko mesiacov sa však hovorí o jej zlom zdravotnom stave. Vládkyňa je preto pod dohľadom lekárov. Vyšetrenie jej robili aj dnes ráno a vyjadrili obavy o jej zdravotný stav.

Za kráľovnou tak okamžite pricestoval syn Charles, jeho manželka Camilla, princ William a na ceste z USA sú už aj Harry a Meghan. Spojené kráľovstvo sa pripravuje na to najhoršie... A ako informoval britský The Guardian, dokonca je už vypracovaný aj presný plán, čo sa bude diať po jej skone. A presne popisuje prvých 10 dní.

O jej skone vraj budú informovať tajným kódom "London Bridge Down," teda Londýnsky most padol. Rovnako sa informovalo aj o smrti jej otca Juraja VI., vtedy mali úrady dohodnuté heslo: "Hyde Park Corner". Okamžite informovaný bude premiér krajiny a Stredisko globálnej reakcie britského ministerstva zahraničných vecí potom informuje 15 krajín, v ktorých je Alžbeta II. hlavou štátu.

Ďalej sa smutná správa oznámi ďalším 36 krajinám, pre ktoré bola kráľovná roky symbolickou panovníčkou. Buckinghamský palác posunie túto smutnú správu aj britskej tlačovej agentúre Press Association, ktorá bude prvým informovaným médiom. Webová stránka kráľovskej rodiny sa následne zahalí do čiernej a bude obsahovať len krátky oznam o Alžbetinej smrti.

Vládne stránky a účty na sociálnych sieťach budú obsahovať čierny banner a žiaden iný obsah ako vysoko urgentný, sa zverejňovať nebude. Ďalej sa vyvesí správa o úmrtí a na dvere Buckinghamského paláca. Zaujímavosťou tiež je, že všetky britské komerčné rozhlasové stanice zapnú v štúdiách modré svetlá a pustia neutrálnu hudbu.

Portál politico.eu tiež informuje, že ak kráľovná zomrie v Škótsku, spustí sa operácia UNICORN, čo znamená, že jej telo, ak to bude možné, bude do Londýna prevezené kráľovským vlakom. V opačnom prípade sa spustí operácia OVERSTUDY, čo znamená, že rakva bude do hlavného mesta prevezená lietadlom.

Pohreb by sa mal konať až na 10. deň vo Westministerskom opátstve v Londýne. Kráľovná bude pochovaná v hradnej kaplnke kráľa Juraja VI. po boku svojho manžela princa Philipa, ktorý zomrel 9. apríla 2021. Deň po pohrebe bude princ Charles vyhlásený za nového kráľa a v Británii bude nasledovať 10 dní smútku.