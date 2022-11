Ženy, utrite si slinky! Hviezdny herec sa vyzliekol v televíznej šou: Holý ZADOK otrčil do kamery!

LOS ANGELES - Herec Jason Momoa (43) je považovaný za jedného z najsexi hercov súčasnosti. Určite k tomu prispelo aj jeho stvárnenie komiksového Aquamana, ktorý ohuroval svojím namakaným telom. A najnovšie ho Havajčan predviedol aj v televíznej šou Jimmyho Kimmela. Kompletne sa vyzliekol a do kamery otrčil svoj holý zadok!

Herec Jason Momoa to v televíznej šou Jimmy Kimmel Live! poriadne roztočil. Do štúdia síce dorazil v kostýme z filmu Slumberland, no stačila chvíľa a outfit bol dole. Počas interview sa idol mnohých žien začal vyzliekať, až sa pred divákmi ocitol len v tradičnom havajskom bedernom rúšku.

Ako Jason vysvetlil, nosí ho, aby sa dostal do svojej novej hereckej úlohy. Už čoskoro sa totiž objaví v seriáli s názvom Chief of War, ktorý sa odohráva na Havaji koncom 18. storočia. V bedernom rúšku vraj teraz chodí bežne. Tak napokon vznikla aj fotka, na ktorej s holým zadkom chytá ryby.

„Práve som sa pripravoval na úlohu, pretože sa rád dostávam do postavy, a tak som si opaľoval biely zadok,“ vysvetlil pôvod fotky Momoa. A na otázku moderátora, či je to pohodlné, Jason neskrýval nadšenie: „Ach môj bože, áno. Vlastne už ani nemám rád oblečenie. Som v ňom každý deň. Nosím ho stále,“ dodal.

