Syn českej hviezdy KŇAZOM na Slovensku: Odhodil oblečenie a… Vytasil úplne HOLÝ ZADOK!

BRATISLAVA - Už dnes večer na obrazovkách televízie Markíza štartuje nový slovenský seriál Svätý Max. Hlavnú úlohu kňaza v ňom však paradoxne stvárňuje Čech - konkrétne syn herečky Veroniky Žilkovej Vincent Navrátil (24). A hneď v úvodnej časti poteší oko nejednej diváčky. Odhodil totiž oblečenie a do kamery vytasil svoj úplne holý zadok!

Seriál Svätý Max ešte len dnes večer štartuje, no hneď v úvode má na svojom konte pikantné odhalenie. Herec Vincent Navrátil, ktorý v novinke stvárňuje hlavnú postavu kňaza, je známy svojou vyšportovanou postavou a rád sa ňou čas od času pýši. No a to využili aj scenáristi seriálu.

Hneď v prvých minútach nového počinu totiž mladého Čecha vyzliekli. Na obrazovkách tak odprezentuje nielen svoje svalnaté ruky a prsia na záberoch hore bez, ale divákom sa naskytne aj pohľad na jeho úplne nahé pozadie. Na svoje si tak hneď úvode novinky prídu najmä ženy.

Pozrite si VIDEO vyššie!

Galéria fotiek (7) Zdroj: Tv Markíza