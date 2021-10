Porotkyňa Talentu Jandová: Nočná mora kvôli slávnemu otcovi... Táto žena jej to dala poriadne vyžrať!

PRAHA - Marta Jandová nie je len známa speváčka, ale zároveň aj dcéra legendárneho Petra Jandu, lídra skupiny Olympic. Málokto jej to dával pocítiť, ale má aj poriadne krutú skúsenosť.

Často sa hovorí, že deti slávnych rodičov to nemajú úplne jednoduché. S ohľadom na dnešnú situáciu ale Marta Jandová skonštatovala, že vyrastala ešte v čase, keď sa v novinách o deťoch príliš nepísalo a ani paparazzi im nestáli pred domom.

Zdroj: profimedia.sk

No predsa len jednu veľmi negatívnu situáciu z detstva zažila. „Ľudia si to poriadne nevedia predstaviť, aké to je, ale ja som mala pani učiteľku na základnej škole, veľká súdružka, ktorá proste nenávidela pravdepodobne môjho otca a myslela si, že som asi malý rozmaznaný hajzel,” začala svoje rozprávanie pre expres.cz. „Ja som bola malé, šesťročné dievčatko, ktoré nič zlé neurobilo a dostávala som od nej vždy za niečo vynadané,” dodala.

Dokonca jej hrozila dvojka zo správania, keď spolužiak doniesol do triedy fotografie nahotiniek. Práve na Martu sa nepochopiteľne spustil najväčší krik. „Na všetkých sa kričalo, ale najviac sa kričalo na mňa a ja jediná som mala mať dvojku zo správania, že som to nenahlásila riaditeľovi,” prezradila s tým, že navyše neustále dostávala poznámky. „Ja som si vždy naozaj myslela, že je to moja chyba, takže pani učiteľka mala naozaj veľký vplyv na moje veľmi nízke sebavedomie, ktoré som potom na tej základke mala,” uviedla.

Petr Janda s vnučkou Zdroj: Facebook

Našťastie im neskôr učiteľku zmenili a Marta zistila, že nie je o nič horšia a o nič neposlušnejšia než ostatné deti. „Nie je to proste úplne fajn mať slávnych rodičov, pretože vždy sa nájde niekto, kto vám to dá vyžrať,” vyhlásila. Na strednej škole preto úspešne tajila povolanie svojho otca až do tretieho ročníka. A svoju vlastnú dcéru teraz tiež chráni pred zverejňovaním.

Zdroj: Facebook MJ