Jandovej trapas: Opila sa a... SLÁVNY FRAJER v šoku!

PRAHA - Speváčka Marta Jandová je správna rockerka a nehanbí sa priznať, že občas to aj ona prehnala s alkoholom. Stalo sa jej to aj v časoch, keď chodila so známym spevákom Sashom. Ten sa nestačil čudovať!

Marta Jandová je známa speváčka a porotkyňa rôznych súťaží, okrem toho ale pracuje aj v istom českom rádiu. A tam sa v týchto dňoch zverila so zážitkom, ktorý pobavil mnohých poslucháčov.

Marta kedysi spievala s kapelou Die Happy a žila v Nemecku. V časoch, keď bol jej vzťah so spevákom Sashom v začiatkoch, raz koncertovali asi 150 kilometrov od miesta jej vtedajšieho bydliska. A ona vypila o čosi viac pív, ako by bolo vhodné.

Galéria fotiek (3) Marta Jandová

Zdroj: SITA

A tak ju kolegovia z kapely doviedli do jej bytu, kde sa proste len vyzliekla a nahá sa zvalila do postele. Ráno ju zobudil zvonček a ona rozospatá nerozumela, o čo ide. V interkome sa jej zdalo, že to bude doručovateľ balíkov. Zabalila sa do županu a vyšla na schodisko.

Lenže zrazu zbadala, že sa k nej blíži Sasha! „On sa cítil osamelý a sadol po polnoci na vlak, aby ráno bol so mnou, so svojou láskou,” povedala s narážkou na jeho najväčší hit I feel lonely (Cítim sa sám). „A ja taká nevoňavá, každý vlas trčal inde, proste nebola som pekná. Tak som len zakričala: Nie! a zabuchla som mu dvere pred nosom,” opísala situáciu. No a zmätený spevák nadobudol presvedčenie, že Marta mu je neverná a niekoho v byte skrýva. Ona mu však vysvetlila, že len potrebuje nejaký čas, aby sa dala dokopy... Podobný trapas má na konte asi veľa žien.