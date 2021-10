Kontroverzná víťazka Hlasu Česko Slovenska: Je z nej nádherná žena a... TAJNE SA VYDALA!

PRAHA - V roku 2014 vyhrala šou Hlas Česko Slovenska Lenka Hrůzová s piercingami a tetovaniami so sexuálnym významom. Niektorí dievča, ktoré malo za sebou bezdomoveckú skúsenosť, nazývali čudáčkou. No dnes je všetko inak!

Lenka Hrůzová patrila k súťažiacim, ktorí mohli k svojmu talentu priložiť aj mrazivý životný príbeh. Mala totiž nezhody s rodičmi, bola bezdomovkyňou, zažila smrť priateľa, drogovala...

Jej imidž navyše dotvárali piercingy, ktoré si neplánovala dať nikdy dole. A tetovania so sexuálnym podtónom, ktoré si robila úplne sama. „Skoro celá ľavá ruka je pokrytá dvomi obrazmi jedného slávneho srbského maliara. Ten prvý, na paži, je Pohlavná mozaika. On bol totiž strašne úchylný. Druhý obraz je Spiaci vták,” prezradila v tom čase médiám.

Ale ani po výhre v šou nebolo hneď všetko v jej živote ideálne. Lenka mala totiž dlhy. A neskôr, keď sa jej už vďaka výhre žilo ľahšie, sa zas objavila v Teleráne výrazne zmenená. Zo štíhlej speváčky bola zrazu buchtička.

Nakoniec však svoj život dostala pod kontrolu. Nabehla na zdravší životný štýl a dokonca sa zbavila "ozdôb" na tvári. Po siedmich rokoch vyzerá Lenka na nespoznanie inak. Oveľa, oveľa lepšie. Je z nej naozaj nádherná žena, ktorá sa vo forme udržiava aj v posilňovni. A venuje sa tomu, čo miluje – spieva a tiež vyučuje spev a hlasovú terapiu na konzervatóriu.

Dnes už sama hovorí, že žije lepší život. A pomohla tomu aj súťaž, ktorú si ale nerada pripomína. „Snažím sa na to veľmi nespomínať. Prežívala som tam totiž svoje osobné peklíčko, paradoxne to však bola jedna z najzásadnejších udalostí na mojej ceste za lepším životom. Prirovnala by som to k operácii kolena, ktorú si rozhodne neužívate, pretože strašne bolí, ale vďaka nej môžete znovu chodiť,” povedala aktuálne pre Život v Česku.

A okrem toho má aj veľkú novinku. Je totiž vydatá! Už dva roky si píše k svojmu priezvisku aj meno Szabó. O svadbe sa v médiách nepísalo, pretože bola taká tajná, že o nej dopredu nevedela ani nevesta. Jej milý Honza ju požiadal o ruku počas príprav na koncerte a okamžite na mieste sa aj vzali. „Tenisky a vyťahaný sveter, čo som mala vtedy na sebe asi nikdy nevyhodím,” napísala dva týždne po svojom dni D na sieť Instagram.