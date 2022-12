16. operácia pŕs slávnej blondínky: Dali jej MASÍVNE implantáty... Budú toto najväčšie prsia v krajine!

LONDÝN - To je neuveriteľné! Katie Price (44), ktorá svojho času patrila medzi najväčšie krásky Veľkej Británie, išla opäť pod nôž. Ako informujú viaceré médiá, v Belgicku podstúpila už ďalšiu operáciu pŕs. Ako tvrdí človek z jej okolia, blondínka ich chce mať najväčšie v krajine!

Päťnásobná matka Katie Price sa svojho času prezentovala ako glamour modelka. Do povedomia verejnosti sa dostala aj manželstvom so spevákom menom Peter Andre. Na konte má účinkovanie vo viacerých reality šou a najnovšie sa živí tým, že na stránke Only Fans ponúka užívateľom pikantný obsah.

Tí sa zrejme už čoskoro dočkajú pohľadu na jej opäť raz zväčšené prsia. Ako informuje The Sun, Katie v uplynulých dňoch zavítala do Belgicka, kde podstúpila 16. operáciu pŕs. „Dostala naozaj masívne implantáty. Chce mať najväčšie prsia v krajine, tak si ide za svojím cieľom,” uviedol pre denník zdroj z jej okolia.

Galéria fotiek (6) Prsia Katie Price boli už beztak poriadne veľké.

Zdroj: profimedia.sk

Koncom roka 2014 si Katie dala svoje prsia výrazne zmenšiť a zmenu si vtedy nevedela vynachváliť. Avšak netrvalo to dlho a už o pár mesiacov si ich dala opäť spraviť väčšie. Nuž, a v ich zväčšovaní ďalej pokračovala... Ehm, teda pokračuje.