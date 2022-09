HOROROVÁ NOC slávnej sexbomby: Ozbrojený útok 6 mužov... Znásilnili ju!

LONDÝN - Bývalá modelka Katie Price (44), ktorá účinkovala vo viacerých televíznych projektoch, sa opäť objaví na obrazovkách. A to už zajtra, v špeciálnom dokumente s názvom Trauma and Me, ktorý odvysiela stanica Channel 4. V ňom otvorene prehovorila o najhoršej noci svojho života, ktorej udalosti ju dohnali k tomu, že sa pokúsila o samovraždu.

Ako informuje Daily Mail, Katie Price v spomínanom projekte našla odvahu prehovoriť o traumatickej skúsenosti, ktorá sa odohrala v roku 2018 a bola "spúšťačom" mnohých jej psychických problémov. Kráska v tom čase nakrúcala pre ITV reality šou Quest Red, My Crazy Life. „Boli sme v Južnej Afrike a nemali sme žiadnu ochranku. Keby sme ju mali, boli by schopní sa vysporiadať so šiestimi mužmi, ktorí nás prepadli a so zbraňou v ruke ma znásilnili,” šokuje Katie vo svojej výpovedi.

Útočníkov sa nikdy nepodarilo zadržať. Polícia však uviedla, že „bol zázrak, že ju a ostatných členov produkčného tímu nezabili.”

Neskôr, v tom istom roku, sa Katie psychicky zrútila. „Mala som depresie, trpela som post traumatickou stresovou poruchou a pokúsila som sa zabiť. Nechcela som tu byť,” priznala slávna kráska, ktorá následne na to absolvovala liečenie na špeciálnej klinike.

„Veľmi mi to otvorilo oči. Keď idete na toto liečenie, ľudia predpokladajú, že je to kvôli drogám alebo alkoholu. Nikdy som tam nebola kvôli závislosti. Bola som tam, aby som sa vysporiadala so svojou traumou,” pokračovala vo svojom rozprávaní Katie. „Existuje stigma, že keď idete ma kliniku, ste "ten zlý", ale to nie je pravda. Myslím si, že ľudia, ktorí vyhľadajú pomoc, sú statoční, lebo sa rozhodli čeliť svojim démonom a problémom, aby sa z nich stali lepší jedinci,” dodala.

Katie Price zažila časy svojej najväčšej slávy, keď sa pod umeleckým menom Jordan živila ako glamour modelka. Bola tiež manželkou speváka menom Peter Andre, s ktorým má dcéru a syna. Okrem toho má ďalšie štyri deti. Na konte má účinkovanie vo viacerých projektoch a pravidelne plní stránky bulváru.